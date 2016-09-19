藍營首長赴中 綠委：台灣沒有分裂的本錢

2016-09-19 14:16

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨、無黨籍等八名縣市首長前往中國北京「拚觀光」，內政委員會召委、民進黨立委趙天麟今受訪時表示，此舉明顯為中方分化的手段，籲八首長三思，台灣已無分裂的本錢。

花蓮縣長傅崐萁、新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等8名地方首長組成的代表團，展開北京行程。

今早八人與國台辦主任張志軍會面，中方開出差別化第一槍，針對八名首長參訪團提出採購台灣農特產品，並擴大兩岸觀光及文化交流等利多，並允諾要支持這八縣市組成旅遊促進聯盟。

對此，趙天麟表示，能理解八名縣市首長的動機，但此舉明顯為中方分化手段，難道台灣要全面配合嗎？台灣現須要的是團結一致，並強化自身的觀光品質，「台灣已無分裂的本錢」。