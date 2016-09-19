太平島出現神秘結構體！傳官員也無法辨識
2016-09-19 13:57
太平島在「Google Earth」畫面中，出現神秘的結構體。（圖片擷取自「Google Earth」）
〔即時新聞／綜合報導〕太平島在「Google Earth」畫面中，出現神秘的結構體，媒體報導，連資深國安官員都不知道這是什麼。
從「Google Earth」畫面可以看到，太平島的衛星空照圖出現了過往未曾見過的建物，在島上西北側海岸，有4個三爪型結構，4個建物突出至海面，成半圓狀。
《聯合報》報導，不少資深國安官員都說不上這個神秘結構體是什麼用途，海巡署則暫時未做出回應，有官員表示當地應該是步道，結構體用途仍有待確認。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 太平島
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 吃蛤蠣一直射精？ 醫師出來這樣說...
- iPhone 7銷售優於預期 投信：台灣科技股可望再吸金
- 「岱」傷拚戰 火腿終於認了
- 停車購物 婦人開進藥局裡
- 建仔突遭DFA 季後有望再續約
- 路跑垃圾桶爆炸 新澤西不排除恐攻
- 〈小辭典〉Micro LED
- 蓮舫當選黨魁 56.9％日本民眾對她有期待
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 閃辭三立主播 陳雅琳跳槽壹電視
- 素還真前進日本！宣傳2017台灣燈會
- MLB》超強滑壘 鱒魚單局2次躲過包爺雷射肩（影音）
- 按讚打卡送原子筆 基醫挨市府罰5萬判免罰
- 周揚青out？小豬陪愷樂上節目 自稱沒女友
- 被殭屍咬了怎麼辦？ 女嘆《屍速》讓她看清男友
- 新南向政策 首重語文人才培養
- 謝和弦愛妻伴唱 玖壹壹踩場還債
- （影音）《屍速》馬東錫變身粉紅大叔 勾Krystal拍化妝品廣告
- 富岡漁港淤沙未解 綠島仍停航
- 吳念真／那時我們都年輕
- 2菜籃族 捧1800萬給假檢
- 新疆公安攻堅 地下兵工廠自爆同歸於盡
- 自由談》秦檜也是接受「四個字」....
- 五股市區烤肉爆近30人街上亂鬥 2人送醫
- 韓前總理金鍾泌 挺潘基文選總統
- 常會「步步驚心」？精神科醫師：恐慌症作祟
- 農損4.7億 棗子、芭樂傷最重
- 全面復水跳票 小琉球仍數百戶停水
- 致敬陳金鋒？台股今天收盤竟是這數字
- 東京，吃貨的美食天堂
- 利潤擺後頭 怡明茶園經營「感覺」
- 小松菜奈被GD粉譙 她安慰粉絲「你們還有台灣GD」
- 東海女子菁英賽／延長賽封后 盧曉晴擁抱開心果
- 隱瞞店面漏水 說明書還勾否
- 如何轉移LINE資料到新機？5分鐘搞定
- 農損破8.5億 菜價小降 果價居高不下
- 周永暉接掌觀光局 拚一年200萬日客來台
- 小三虧大了！偷情時濃情蜜意 分手時錙銖必較
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Thousands rally against power plant in Changhua
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：太平島出現神秘結構體！傳官員也無法辨識
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分