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太平島出現神秘結構體！傳官員也無法辨識

太平島在「Google Earth」畫面中，出現神秘的結構體。（圖片擷取自「Google Earth」）

2016-09-19  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕太平島在「Google Earth」畫面中，出現神秘的結構體，媒體報導，連資深國安官員都不知道這是什麼。

從「Google Earth」畫面可以看到，太平島的衛星空照圖出現了過往未曾見過的建物，在島上西北側海岸，有4個三爪型結構，4個建物突出至海面，成半圓狀。

《聯合報》報導，不少資深國安官員都說不上這個神秘結構體是什麼用途，海巡署則暫時未做出回應，有官員表示當地應該是步道，結構體用途仍有待確認。

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