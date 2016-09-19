徐國勇接政院發言人 藍委：不是換了就能解決問題

江啟臣認為，以林全內閣的施政不滿意度情況來看，大概也不是換一個發言人就能夠解決的。（資料照，記者林正堃攝）

2016-09-19 14:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委徐國勇將在10月1日接任行政院發言人，國民黨立法院黨團書記長江啟臣認為，以林全內閣的施政不滿意度情況來看，大概也不是換一個發言人就能夠解決的。民進黨立委黃偉哲則認為徐國勇的拿捏尺度是民進黨內的「一軍」，不會有問題。

根據《中央社》報導，江啟臣認為，發言人必須精準、謹慎地代表政府發言，而不是來辯論，同時要整合各部會資訊，要處理危機、別製造更多危機。江啟臣指出，依目前林全內閣施政滿意度不高的情況來看，大概也不是換個發言人就能解決的，還要看看有沒有其他不適任閣員。

黃偉哲則表示，徐國勇固然辯才無礙，但其實他最重要的特點不在其辯才，而是在於「分寸拿捏」，徐當過名嘴、立委、電台主持人、律師，扮演不同角色，他的拿捏尺度是民進黨內的「一軍」，不會有問題。