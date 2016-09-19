| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

徐國勇接政院發言人 藍委：不是換了就能解決問題

江啟臣認為，以林全內閣的施政不滿意度情況來看，大概也不是換一個發言人就能夠解決的。（資料照，記者林正堃攝）

2016-09-19  14:09

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委徐國勇將在10月1日接任行政院發言人，國民黨立法院黨團書記長江啟臣認為，以林全內閣的施政不滿意度情況來看，大概也不是換一個發言人就能夠解決的。民進黨立委黃偉哲則認為徐國勇的拿捏尺度是民進黨內的「一軍」，不會有問題。

根據《中央社》報導，江啟臣認為，發言人必須精準、謹慎地代表政府發言，而不是來辯論，同時要整合各部會資訊，要處理危機、別製造更多危機。江啟臣指出，依目前林全內閣施政滿意度不高的情況來看，大概也不是換個發言人就能解決的，還要看看有沒有其他不適任閣員。

黃偉哲則表示，徐國勇固然辯才無礙，但其實他最重要的特點不在其辯才，而是在於「分寸拿捏」，徐當過名嘴、立委、電台主持人、律師，扮演不同角色，他的拿捏尺度是民進黨內的「一軍」，不會有問題。

廣告
  • 黃偉哲則表示，徐國勇固然辯才無礙，但其實他最重要的特點不在其辯才，而是在於「分寸拿捏」（資料照，記者廖振輝攝）

    黃偉哲則表示，徐國勇固然辯才無礙，但其實他最重要的特點不在其辯才，而是在於「分寸拿捏」（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 徐國勇 江啟臣 行政院 行政院發言人 黃偉哲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：徐國勇接政院發言人 藍委：不是換了就能解決問題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.