海巡署雙艦成軍 蔡總統將視察水火雙砲

台東艦高壓水砲最遠射程120公尺，不會讓國人失望。（海巡署提供）

2016-09-19 13:35

［記者黃旭磊／高雄報導］海巡署千噸級巡防救難艦台東艦與屏東艦，本週三於高雄港新濱碼頭成軍，艦上配有最遠射程120公尺高壓水砲及40快砲（火砲），蔡總統將登上屏東艦視察。

台東艦與屏東艦由國人設計、建造，為旗津高鼎造船承造，4艦隸屬海巡署「強化海巡編裝發展方案」，前2艘同級千噸級苗栗、桃園艦已於中、北部海域服勤， 台東與屏東艦配屬東、南海域，雙艦成軍儀式原安排在上週三（14日）第一屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」同步舉行，計畫遭莫蘭蒂颱風打亂，延後一週至本週三（21日）舉行，蔡總統按原計畫到場視察。

海巡署表示，台東艦及屏東艦由國人自行設計、建造，貫徹「國艦國造」政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，航速最高可達24節，續航力6千浬（約1萬1千多公里），配屬於東部、南部地區機動海巡隊。

台東艦與屏東艦配有最遠射程120公尺高壓水砲，海巡署巡防艇「連江125號」曾在2012年與日本海警以水砲對射，當時「連江125號」未配水砲，僅以消防水柱射出，射程及力道明顯輸給日艦，時任海巡署副署長王崇儀向國人承諾「以後水砲水準至少要做到平手」，署方認為，雙艦水砲力道不會讓國人失望。

雙艦成軍後開放國人登艦參觀，週三（21日）於碼頭設置「海巡艦艇介紹」、「海洋污染防治」、「應勤救難裝備」、「海洋生態保育」等4大展區，並安排專人引導解說，歡迎民眾攜帶身分證件（身分證、健保卡或駕照等）到場參觀。新濱碼頭位於高雄捷運西子灣站1號出口轉鼓山一路至捷興一街，近台華輪碼頭。