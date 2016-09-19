海巡署雙艦成軍 蔡總統將視察水火雙砲
2016-09-19 13:35
台東艦高壓水砲最遠射程120公尺，不會讓國人失望。（海巡署提供）
［記者黃旭磊／高雄報導］海巡署千噸級巡防救難艦台東艦與屏東艦，本週三於高雄港新濱碼頭成軍，艦上配有最遠射程120公尺高壓水砲及40快砲（火砲），蔡總統將登上屏東艦視察。
台東艦與屏東艦由國人設計、建造，為旗津高鼎造船承造，4艦隸屬海巡署「強化海巡編裝發展方案」，前2艘同級千噸級苗栗、桃園艦已於中、北部海域服勤， 台東與屏東艦配屬東、南海域，雙艦成軍儀式原安排在上週三（14日）第一屆「高雄國際海事船舶暨國防工業展」同步舉行，計畫遭莫蘭蒂颱風打亂，延後一週至本週三（21日）舉行，蔡總統按原計畫到場視察。
海巡署表示，台東艦及屏東艦由國人自行設計、建造，貫徹「國艦國造」政策，雙艦艦身為鋼材及鋁合金材質，航速最高可達24節，續航力6千浬（約1萬1千多公里），配屬於東部、南部地區機動海巡隊。
台東艦與屏東艦配有最遠射程120公尺高壓水砲，海巡署巡防艇「連江125號」曾在2012年與日本海警以水砲對射，當時「連江125號」未配水砲，僅以消防水柱射出，射程及力道明顯輸給日艦，時任海巡署副署長王崇儀向國人承諾「以後水砲水準至少要做到平手」，署方認為，雙艦水砲力道不會讓國人失望。
雙艦成軍後開放國人登艦參觀，週三（21日）於碼頭設置「海巡艦艇介紹」、「海洋污染防治」、「應勤救難裝備」、「海洋生態保育」等4大展區，並安排專人引導解說，歡迎民眾攜帶身分證件（身分證、健保卡或駕照等）到場參觀。新濱碼頭位於高雄捷運西子灣站1號出口轉鼓山一路至捷興一街，近台華輪碼頭。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 急診室罕見病例！他吃完蛤蠣開始不斷射精...
- 吃蛤蠣一直射精？ 醫師出來這樣說...
- 子宮頸癌死亡人數增 北市3成女性6年未做抹片
- 颱風走了秋天來了 早晚有涼意
- 都計一甲子 新營博愛路終貫通
- 挪用7.5億公款 前中影副董莊婉均判 5年8月
- 劉在錫尬EXO當舞王 視歌笑奪冠
- 帥哥主播閃辭 「從來不為特定電視台工作」
- 麥莉爆乳曬蠻腰 肚子沒凸駁懷孕
- 權威認證！ 珍古德：川普行為就像黑猩猩
- 閃辭三立主播 陳雅琳跳槽壹電視
- UA認證 羽絨衣廠廣越下半年投產
- 龍潭廢棄物場燃燒200平方公尺 凌晨撲滅
- 逢大滿潮 布袋豔陽天淹水
- 美明州持刀砍人案 可能是恐怖主義行為
- 不爽被瞄一眼 男持安全帽嗆聲反遭槍擊
- 「腳麻走不去！」警破千歲賭博團
- 「都是秦偉害的」 造型師：我從沒怪任何人
- 手術一半能依法休息?法界籲納醫療法
- 是誰A走4千萬？華視向國稅局自首
- 艾美獎紅毯搞怪！ 奇葩女星搏版面
- 限縮燃煤用量 台化操作許可展延獲共識
- 東京，吃貨的美食天堂
- 中職》談握球棒跑壘習慣 彭政閔這樣解釋
- 台灣女排強碰南韓 今日重要賽事預告
- 天幕球場近住宅區 議員憂噪音擾民
- 6200年前的牛仔褲長這樣？ 科學家發現古早靛藍布料
- 註冊也「愁」錢》蘭馨資助兩女大生
- 《焦點評論》政治撞球
- Micro LED商業化 晶電受惠大
- 被前男友軟禁摩鐵 女告性侵不成
- 不堪雙颱凌虐 太麻里釋迦農棄耕打零工
- 清大傳痴漢 問女研究生兼職嗎
- 災後重建家園 老農捲入翻土機慘死
- 曹格女包子妹眼淚流不停 媽跟著哭了
- 〈戀愛翹翹板〉當年遊戲愛情不珍惜 得知舊愛訂婚很吃醋
- 侯昌明搭檔林書煒 挑樑主持廣播金鐘
- 南京東路男墜樓亡 竟是3友「烤肉口角」殺人
- 大武崙砲台停車場 觀星觀景共存
- 全球最大規模摺紙展 奇美博物館10月5日登場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：海巡署雙艦成軍 蔡總統將視察水火雙砲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分