校園午餐9月起農委會管理 卻驗出莧菜含殺蟲劑
2016-09-19 13:41
校園營養午餐9月起交由農委會檢驗，但首度抽驗就發現莧菜含有不得使用的殺蟲劑。圖為示意圖。（資料照，記者張勳騰攝）
〔即時新聞／綜合報導〕有鑑於過往學校營養午餐經常被驗出農藥、動物用藥殘留等問題，引發外界對學校午餐食安疑慮。農委會8月初宣布，學校午餐生鮮農產的安全，包括抽驗及供應等，9月起交由農委會把關。不過，日前首度抽驗北部學校午餐蔬菜，北區抽驗8件，發現有2件來自桃園八德第三產銷班所生產的莧菜，含有不得使用的殺蟲劑達特南。
據《聯合報》報導，為確保學童吃的安全，9月開始由農委會確認學校午餐所有食材中的生鮮農產品，包含抽驗及來源供應。但農委會、台北市政府衛生局、教育局、學校代表在9月1日首度抽驗北部學校午餐的蔬菜，北區抽驗8件，就發現2件來自桃園八德第三產銷班所生產的莧菜，含有不得使用的殺蟲劑達特南。
報導指出，驗出還有殺蟲劑的這2件莧菜樣本送交瑠公基金會檢驗，分別被驗出含有0.04ppm，以及0.05ppm不得檢出的達特南殘留，當天抽驗的兩籃莧菜共15公斤，已被台北市木柵國小、景興國小小朋友吃下肚；而八德第三蔬菜產銷班的同批莧菜，業者要求複驗，同批蔬菜已被控管不得採收上市。
農委會農糧署長陳建斌指出，已追溯源頭，將源頭農民、業者違規用藥揪出來，不僅要開罰，且由於供應的產銷班和學校都有簽約，未來可能失去供應學校午餐的資格。
農委會防檢局副局長馮海東則說，達特南是合法使用的殺蟲劑，大多用於木瓜、蜜棗、百香果，香蕉等果樹類，蔬菜也可用於十字花科蔬菜，但不能使用於莧菜，業者若超過合理使用範圍，可依照農藥管理法罰1.5至15萬。
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