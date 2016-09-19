大巨蛋仲裁人曾彈劾「柯醫師」柯：今早才知

臺北市長柯文哲（左三）指他今早才知道大巨蛋仲裁人李復甸曾彈刻過他。（記者林正堃攝）

2016-09-19 13:27

〔記者何世昌／台北報導〕民進黨籍市議員童仲彥今天踢爆，原大巨蛋仲裁庭中的主任仲裁人陳煌銘因利益迴避，改由前監察委員李復甸擔任；李曾因台大愛滋器捐案，彈劾「柯醫師」，今年三月投書指大巨蛋案經媒體傳播成了驚悚連續劇。童認為李復甸立場偏頗，要求再撤換主任仲裁人。對此，台北市長柯文哲表示，今早才獲悉此事；會否請法務局提迴避？柯說，還要再想一下。

大巨蛋工期展延仲裁案中，遠雄推舉任中央大學營建管理研究所教授謝定亞為仲裁人，北市府選任律師孔繁琦為仲裁人，雙方仲裁人再共同推舉台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘，擔任主任仲裁人。但陳煌銘與北市府還有訴訟正在進行，北市府法務局向仲裁庭提出利益迴避。陳煌銘上周請辭，改由前監委李復甸擔任。

不過，童仲彥今早舉行記者會爆料，李復甸曾因台大器官捐贈感染愛滋事件彈劾柯文哲；台北市長選舉期間，更以〈基金會成為逃稅洗錢的淵藪〉為題投書，藉由「MG149帳戶爭議」，探討政商藉基金會逃稅的弊端。

今年3月又發表〈人咬狗與跳針傳播之反思〉，指「媒體更像是音響增幅器 （amplifier） 擴大修飾了所有的訊號。媽媽嘴凶殺案、醃頭顱案、北捷殺人案、大統假油案、頂新案、大巨蛋案、白色恐怖檔案、土地液化，各類犯罪案件甚或消費者報導，都成了一齣一齣驚悚連續劇。」

童仲彥主張，李立場偏頗，且屢次發表對柯不友善言論，應撤換。

對此，台北市長柯文哲今上午出席「世大運熊蓋讚親善團招募記者會」，會後受針對此事回應，但不願多談。柯表示，「這是當年在台大愛滋事件，彈劾我的監委；我想是這樣，這還是一種⋯⋯算了，還是不要講太多了。」

媒體詢問，李復甸擔任主任仲裁人是否對北市府不利？柯回應，「好問題，這個、這個我們再⋯⋯因為今天早上才知道這個消息，我們再內部檢討看看。」至於是否請法務局提迴避？柯說，還要再想一下。

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