國民黨團杯葛司法院人事案程序 柯建銘批：不要搞錯題目
立法院民進黨團總召柯建銘奉勸國民黨，不要選錯戰場杯葛。（記者呂伊萱攝）
〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院長蘇嘉全今日上午再度就司法院人事同意權時程案，召開黨團協商。國民黨團認為司法院長被提名人許宗力有違憲爭議，要求先釋憲再審查，協商沒有共識。時代力量總召徐永明譴責國民黨團，不針對程序協商，反而談太多對人選的意見，如果因此讓大法官和正副院長出現憲政空窗，國民黨團要負起責任。
民進黨團總召柯建銘則說，如果認為人選不適合，就該在審查中投反對票，而不是杯葛同意權程序。他奉勸國民黨，不要搞錯題目，選擇不對的戰場杯葛。
立法院上週針對此案召開協商時，各黨團皆認同朝嚴審方向進行，但具體的審查時程、記名與否與有無書面審查等程序，因國民黨團保留，表示須待黨團會議後，才有授權得以簽署協商，故協商最後無共識。
今天上午再召開協商，國民黨團再度表示，因為黨團僅召開幹部會議，而不是黨團大會，且黨團內對許宗力意見很多，仍無授權。協商因此再次破局。據了解，蘇嘉全要求國民黨團在明天中午前，確立立場，否則已經協商兩次，兩次國民黨團都沒有確定授權，導致無共識。
國民黨團總召廖國棟表示，許宗力在社會備受爭議，黨團認為最優先的事情是化解質疑，要求先釋憲、召開公聽會。但他不認為明天中午以前黨團會有結論，因為還要召開黨團大會。徐永明譴責國民黨杯葛程序，因徐認為今天協商是討論程序內容，若國民黨對人選有意見，就該進行嚴審，而不是在沒有授權的情形下來協商。他表示，未來若讓大法官和正副院長出現空窗期，國民黨團要負起憲政責任。
柯建銘則說，民進黨團同意拉長審查時間，過去是大法官1天，院長、副院長1天，這次將改為5個大法官各半天，時程上在十月底前要完成。但國民黨現在用各種方法杯葛，上週和今天都說還沒開黨團大會，「這個說詞早就用過了」。
柯建銘表示，他知道國民黨在這個會期採取高度對立，也揚言杯葛總預算，但過去民進黨在野，從來不曾杯葛同意權行使程序。他奉勸國民黨，不要搞錯題目，選擇不對的戰場杯葛，這樣反而會讓國民黨的支持度下降。如果認為人選不適合，就投反對票，因為這是立委的義務和責任。至於之後是否會逕行表決，柯建銘表示未來若有必要，也可能考慮。
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