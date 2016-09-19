召委選舉親民黨分裂投票 李鴻鈞：不滿國民黨諷橘子變綠

立法院各委員會19日進行召集委員選舉，立委李鴻鈞在交通委員會投票。（記者張嘉明攝）

2016-09-19 13:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕立法院第九屆第二會期委員會選舉今結果出爐，親民黨關鍵四席採分裂投票，內政、教育與交通支持國民黨，司法法制則支持民進黨。立法院親民黨團總召李鴻鈞受訪時表示，國民黨須要親民黨合作才打招呼，部分議題立場稍有不同就諷「橘子變綠」，非常不妥；親民黨會堅持民意監督的立場，看議題就事論事。

李鴻鈞表示，國民黨推派的內政委員會召委陳超明以往擔任省議員時，與親民黨主席宋楚瑜私交很好；國民黨推派的交通委員會召委陳雪生以前為親民黨金門縣長，站在私人交情上，親民黨內政與交通「挺老朋友」。

教育文化委員會，親民黨立委高金素梅票投國民黨，李鴻鈞則說，則給予自主空間。

司法法制委員會，親民黨立委周陳秀霞上會期票投國民黨，也讓國民黨在司法法制委員會穩定獲得一席；此次轉投民進黨，也讓委員會召委要抽籤決定，形成三搶二局面。

對此，李鴻鈞說，親民黨站在改革的立場，與各黨會有概念性與合作，像是不當黨產處理條例草案三讀，親民黨團一直站在主流民意監督的立場，就事論事。

但李也不滿表示，國民黨有事須要親民黨合作，才會「溝通」，但立場態度稍有不同，馬上就抨擊親民黨「橘子變綠」；當不需要親民黨，合作立場就立刻改變，我想這不是很妥當。