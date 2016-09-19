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葛永光角逐台北市長 郝龍斌：曾跟我討論過

國民黨副主席郝龍斌表示，在葛永光宣布參選台北市長前，就曾跟他討論過此事，郝更認為提前準備是很好的做法。（資料照，記者郭安家攝）

2016-09-19  13:27

〔即時新聞／綜合報導〕日前台大教授葛永光宣布考慮準備參選台北市長，引起政治圈一陣議論。有媒體報導指出，國民黨副主席郝龍斌今天上午針對此事回應說，葛永光有這個想法前就曾跟他討論過，他更認為提前準備是很好的做法。

據《聯合報》報導，郝龍斌表示，自己跟葛永光已是多年好友，在他宣布參選市長這個想法前，就曾跟他討論過，提前準備讓市民了解候選人是很好的作法。郝龍斌更說，首都市長是非常重要的職務，不該只靠選前幾個月透過媒體曝光，應該一步一腳印的了解市政，如此才能提出成熟的政見。

目前除了葛永光想角逐北市長外，藍營這邊也傳出北市議員鍾小平、國民黨政策會執行長蔡正元、勞動部長前部長陳雄文、不分區立委曾銘宗、前行政院張善政等人選。綠營方面，目前有意參選的人士包括立委姚文智、市議員阮昭雄、前台南市長蘇煥智等。現任市長柯文哲也曾傳出他將不懼一戰。

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  • 日前台大教授葛永光宣布考慮準備參選台北市長，引起政治圈一陣議論。（資料照）

    日前台大教授葛永光宣布考慮準備參選台北市長，引起政治圈一陣議論。（資料照）

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