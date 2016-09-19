議員批大巨蛋施政報告資料過時 柯：藉專案報告說明

臺北市長柯文哲邀全民一起做世大運親善大使，讓世界看見美麗的臺北。（記者林正堃攝）

2016-09-19 12:50

〔記者何世昌／台北報導〕本報今日報導，台北市議會今日開議，事前北市府將厚達200餘頁施政報告送至各議員研究室；不過，民進黨市議員許淑華批評，通篇都是各局處政令宣導，內容空乏、了無新意，而針對民怨問題，卻未詳載說明及解方。對此，台北市長柯文哲今受訪回應，大巨蛋、日勝生、地價稅及房屋稅、世大運等爭議題目將以專案報告方式，向議會說明清楚。

200餘頁施政報告書，堪稱史上最厚。但許淑華批評，大巨蛋「腳本」不斷變動，施政報告書卻不是最新內容；另，幼兒園增班牛步、公宅進度卡關、世大運場館整修延宕，至今尚無替代方案或配套措施，但施政報告書竟稱成效佳，根本是「膨風」。

對此，台北市長柯文哲今上午出席「世大運熊蓋讚親善團招募記者會」，會後受訪回應，施政報告書當然可精簡成一張A4，但各局處都希望能將過去半年的執行成果，呈現給市議會；經彙整31局處的施政報告後，就變跟教課書一樣厚。

柯文哲強調，明天下午赴市議會施政報告時，會把內容濃縮。

針對施政報告資訊落後問題，柯文哲則說，由於大巨蛋瞬息萬變，訊息還不及update。有爭議題目，例如：大巨蛋、日勝生、地價稅及房屋稅、世大運，這些都要用專案報告處理，因為這些沒辦法數分鐘的答詢內說明清楚。