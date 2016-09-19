徐國勇選北市長？ 柯文哲：免疫力好就不怕細菌

臺北市長柯文哲邀全民一起做世大運親善大使，讓世界看見美麗的臺北。（記者林正坤攝）

2016-09-19 12:27

〔記者何世昌／台北報導〕行政院發言人童振源確定轉任國安會諮詢委員，原職改由民進黨不分區立委徐國勇接手；對此調整，國民黨發言人王鴻薇認為，徐的基層歷練完整，執掌發言人後曝光率再提升，可能成下屆台北市長黑馬人選。台北市長柯文哲今受訪展現平常心並指「免疫力好，就不怕外面來的細菌」，做得好民調高，大家還是支持；要是自己都做不起來，誰都會想把你換掉。

林全內閣昨天閃電撤換行政院發言人童振源，改由民進黨不分區立委徐國勇接手。國民黨發言人王鴻薇提醒，依民進黨當前布局，徐恐成民進黨2018台北市長黑馬人選，有意再投入台北市長選舉的黨產會主委顧立雄要當心，恐難以入眠。

對此台北市長柯文哲今上午出席「世大運熊蓋讚親善團招募記者會」，會後受訪問及此事。柯文哲說，這個概念與他在雙城論壇提出的「免疫力好，就不怕外面來的細菌」雷同，重點是把市政做好，自己是正沒搞好，誰也不能救你。現階段就是穩下心來，該做的，一樣、一樣做好。

外界關心民進黨下屆恐不再禮讓首都市長大位。柯文哲則平常心回應，「做得好民調高，大家還是支持；要是自己都做不起來，誰都會想把你換掉。」他說，離選舉還有2年多，我倒覺得這是2018年過完春節再去思考。現在先把世大運perfect、做到好，這才是目前最重要的工作。

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