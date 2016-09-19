泛藍縣市92共識換中客 蘇嘉全：把民主當工具

泛藍8縣市首長赴中國，以認同九二共識為條件，爭取開放觀光客。（圖擷取自苗栗縣政府）

2016-09-19 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍8縣市首長赴中國，爭取中國觀光客到「認同九二共識」的縣市。對此，立法院長蘇嘉全今天表示，一個民主國家追求不同的理念是民主常態，但民主不該變成一種商業模式的工具，這對人民不公平，對國家、社會也是一種負面的影響。

蘇嘉全受訪表示，一個民主國家追求自己的理念與看法，這是一種常態，例如有些人追求台灣未來是個獨立的國家，有些人則希望未來跟中國結合成一個國家，這種常態就是民主。

蘇嘉全強調，「如果你認同這個（九二共識），我就開放什麼，還是給你什麼，這就不是常態了，我覺得任何一個國家都應該有民主的素養、常態，但民主不能變成一種工具，好像變成一個好像商業模式的工具」。他認為，這樣對人民不盡公平，對社會、國家將不是正面，或許還有負面影響，大家應該好好思考。