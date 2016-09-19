不捨送彭阿嬤！馬英九南下屏東只為她

前總統馬英九今天南下屏東，參與百歲人瑞彭玉梅的告別典禮。（記者邱芷柔攝）

2016-09-19 11:42

〔記者邱芷柔／屏東報導〕前總統馬英九今天上午到屏東三地門青葉部落，送百歲人瑞彭玉梅最後一程，馬英九以親切的魯凱族語「Sa bau（魯凱族語：你好）！」問候族人，他致詞時表示，今天到屏東三地門，沒有別的行程，只有來參加彭阿嬤的典禮，希望以此表達對老人家由衷的感念與敬佩。

出生於西元1902年8月7日的彭玉梅，是屏東最高齡的人瑞，也是台灣女性最高齡的人瑞，彭玉梅上個月過完生日後，9月10日晚間10點40分，彭玉梅在青葉部落住家睡夢中辭世，享嵩壽115歲。

馬英九今天特別南下參加彭玉梅告別式典禮，他表示，「2年前的5月31號，來參加彭阿嬤113歲生日宴時，我們有半小時的互動，我們第一次見面就感覺非常親切，雖然彭阿嬤已有百歲高齡，頭腦卻非常清楚，人還是一樣非常的善良親切，關心照顧晚輩的態度沒有改變，這一點讓我非常感動，這就是我為什麼，我聽到她仙逝的消息之後，決心親自從台北趕下來，送她最後一程。」

馬英九也表示，「今天我到三地門來，我沒有別的行程，早上出門來參加典禮後，等一下就趕回台北去，我願意這樣，就是表達對這為老人家由衷的感念與敬佩，也希望她所樹立的典範，能夠為在座她的子孫們來學習，一樣能夠對自己生活工作認真，對他人關懷親切的傳統，這是我今天最大的期待，我也相信彭阿嬤在天之靈，會繼續保佑我們魯凱族朋友，也繼續保佑台灣，讓國家更進步、社會更繁榮、民眾更安和樂齡。」

彭玉梅五代祖孫共有138人，最小的玄孫目前只有6個月大，彭玉梅的孫子彭春林說，祖母待人相當親切，今年生日還一一點名自己的子孫，頭腦相當清楚，點名後還為每一個子孫禱告祈福。

彭玉梅長外孫楊智明說，外婆是非常虔誠的基督教徒，晚年腳力退化行動不便，仍會臥床為子孫們禱告，外婆對於族人、子孫的愛與祝福會永存大家心中。