| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系旺盛 中部、東部以南8縣市大雨特報 股匯雙漲 新台幣狂飆逾2角
 首頁 > 政治

陳超明當選召委並抽中排審黨產會預算

國民黨立委陳超明質詢當選召委，還抽到排審不當黨產處理委員會案預算。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-19  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今舉行第9屆第二會期各委員會召委選舉，內政委員會經投票候選出民進黨立委趙天麟、國民黨立委陳超明擔任召委，值得注意的是，行政院不當黨產處理委員會案預算由陳超明排審。

內政委員會舉行召委選舉，民進黨立院黨團有9席立委，篤定拿下1席召委，國民黨團有5席，親民黨立委陳怡潔為關鍵一票，若陳怡潔票投民進黨團推出人選，民進黨團有機會因同票數抽籤，拿下2席召委。

不過，陳怡潔在投票後受訪時指出，親民黨是在野黨，「應扮演監督的角色」，開票結果為趙天麟9票、陳超明6票當選。

會後隨即舉行召委會議，協調106年度中央政府總預算案各機關如何分配，2人針對誰要排審不當黨產委員會預算案有不同意見，經過抽籤後將由陳超明排審。

對此，趙天麟批評，國民黨是黨產條例要處理的對象，應迴避預算案排審權，他稱真的很可惜沒抽到，也希望陳超明秉持中立立場，而非護航國民黨。

陳超明則回應，不當黨產處理各界關注，國民黨現在不依賴黨產，也希望好好整理出黨產，過程中應公平、合理，不過，條例中有很多以推定作為法案基礎；他強調會秉持公平、公正態度處理預算案。

廣告
  • 民進黨立委趙天麟當選立院內政委員會召委。（資料照，記者簡榮豐攝）

    民進黨立委趙天麟當選立院內政委員會召委。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內政委員會 立法院 趙天麟 陳超明
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：陳超明當選召委並抽中排審黨產會預算


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.