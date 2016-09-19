陳超明當選召委並抽中排審黨產會預算
2016-09-19 11:21
國民黨立委陳超明質詢當選召委，還抽到排審不當黨產處理委員會案預算。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕立法院今舉行第9屆第二會期各委員會召委選舉，內政委員會經投票候選出民進黨立委趙天麟、國民黨立委陳超明擔任召委，值得注意的是，行政院不當黨產處理委員會案預算由陳超明排審。
內政委員會舉行召委選舉，民進黨立院黨團有9席立委，篤定拿下1席召委，國民黨團有5席，親民黨立委陳怡潔為關鍵一票，若陳怡潔票投民進黨團推出人選，民進黨團有機會因同票數抽籤，拿下2席召委。
不過，陳怡潔在投票後受訪時指出，親民黨是在野黨，「應扮演監督的角色」，開票結果為趙天麟9票、陳超明6票當選。
會後隨即舉行召委會議，協調106年度中央政府總預算案各機關如何分配，2人針對誰要排審不當黨產委員會預算案有不同意見，經過抽籤後將由陳超明排審。
對此，趙天麟批評，國民黨是黨產條例要處理的對象，應迴避預算案排審權，他稱真的很可惜沒抽到，也希望陳超明秉持中立立場，而非護航國民黨。
陳超明則回應，不當黨產處理各界關注，國民黨現在不依賴黨產，也希望好好整理出黨產，過程中應公平、合理，不過，條例中有很多以推定作為法案基礎；他強調會秉持公平、公正態度處理預算案。
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