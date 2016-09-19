立院教委會召委選舉 何欣純、陳學聖當選

民進黨立委何欣純當選教育及文化委員會召委。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2016-09-19 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今舉行第9屆第二會期各委員會召委選舉，教育及文化委員會經投票後，由民進黨立法委員何欣純、國民黨立委陳學聖當選。

教委會上午選舉召委，會議主持人何欣純希望以推舉方式產生召委，但時代力量立委高潞．以用不同意，進入投票程序。

約上午10時10分，教委會14名立委都完成投票，提前開票，何欣純拿下8票、陳學聖5票、高潞‧以用1票。