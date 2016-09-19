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大巨蛋案波瀾再起 議員爆新任主任仲裁人也有鬼

台北市議員童仲彥（左）踢爆大巨蛋案的新任主任仲裁人李復甸多次發表不利市長柯文哲的言論，法務局專門委員劉利達（右）回應法務局無法主動得知，遭童痛斥「狀況外」。（記者郭逸攝）

2016-09-19  11:12

〔記者郭逸／台北報導〕台北市議員童仲彥月前質疑大巨蛋工期延宕的主任仲裁人陳煌銘立場偏頗，市府向仲裁庭遞狀要求陳煌銘迴避，童今再踢爆新任主仲李復甸也曾批評大巨蛋案、台大器捐案及MG149案等有關市長柯文哲的爭議事件；童痛批府內的遠雄臥底有如鬼屍多不勝數，柯一直被耍，法務局根本狀況外。

法務局專門委員劉利達澄清，主任仲裁人由北市府及遠雄推舉的2位仲裁人決定，17日中秋連假期間，中華民國仲裁協會發文主責大巨蛋案的體育局，法務局無法第一時間得知主仲人選，既然議員提出質疑，將向法務局長楊芳玲報告，若市長認為李復甸不適任，將再次要求迴避。

不過，這番言論惹火童仲彥，他痛批法務局態度傲慢，居然無須主動了解主任仲裁人的適任、適法性，顯示府內的內鬼一大堆，難怪北市府在大巨蛋案節節敗退，儼然惡整柯文哲。

大巨蛋案工期延宕的原主任仲裁人陳煌銘為工信工程股份有限公司負責人，近年來多次代表該公司與北市捷運局進行司法爭訟，他更曾在大巨蛋案中公然發表不利市府的言論，經童仲彥踢爆，市府透過律師團向仲裁庭遞狀，請求陳迴避。

大巨蛋案的新任主任仲裁人決定由前監察委員李復甸接任，上週六發文體育局告知；但童仲彥發現，李復甸不僅投書媒體批評大巨蛋案是「驚悚連續劇」，擔任監委期間，調查柯文哲的台大愛滋器捐案，撰文探討MG149案，直指柯違法侵害人格權和司法權，合理懷疑李復甸立場偏頗。

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  • 台北市議員童仲彥踢爆大巨蛋案的新任主任仲裁人李復甸多次發表不利市長柯文哲的言論，直指李完全不適任。（記者郭逸攝）

    台北市議員童仲彥踢爆大巨蛋案的新任主任仲裁人李復甸多次發表不利市長柯文哲的言論，直指李完全不適任。（記者郭逸攝）

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