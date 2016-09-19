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童振源被撤換 蘇嘉全：新的來不代表舊的不好

2016-09-19  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨發表聲明，指出民進黨不分區立委徐國勇將在10月1日接任發言人職務，徐國勇本人也證實此事，外界質疑是否因童振源表現不佳遭到撤換，對此，立法院長蘇嘉全上午表示，「新的來不代表舊的不好」。

總統蔡英文昨日邀請行政院長林全、立法院長蘇嘉全以及民進黨立法院黨團總召柯建銘會談，蘇嘉全今受訪表示，昨日總統請他們協助處理長照在內等優先法案，隨後則被問到「總統是否要求鎖緊螺絲」？蘇嘉全則說「當然有」，不過對行政院要求較多。

針對徐國勇10月1日將接任行政院發言人一事，蘇嘉全則說，新的來不代表舊的不好，他也強調：「不管誰來，都會更好。」

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  • 針對外界質疑童振源是否因表現不佳遭到撤換，蘇嘉全上午表示，「新的來不代表舊的不好」。（資料照，記者朱沛雄攝）

    針對外界質疑童振源是否因表現不佳遭到撤換，蘇嘉全上午表示，「新的來不代表舊的不好」。（資料照，記者朱沛雄攝）

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