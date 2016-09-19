林全不滿復電慢 李富城：他以為家裡換燈泡？

2016-09-19 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風重創南台，不少地方也因此斷電、停水，行政院長林全則是不滿颱風後搶修進度，要求台電、台水派副總職以上到場，修復後再回來；前氣象主播李富城則酸說「真是官當大了，不食人間煙火，他以為在家裡換個燈泡」。

林全昨天上午視察中央災害應變中心時說，颱風造成部分縣市水電、電信受創，改善程度無法讓他完全滿意，要求台電、台水派副總職以上到場，「何時恢復何時再回來」，這也引起台電員工不滿，認為員工為中央、地方政府全員努力，成果不能抹煞，「院長有欠台電員工一個公道」。

其他網友看到後也批評「木栓只會怪別人，請問你自己又做了多少呢？」「軍公教的悲歌，裡外不是人」。