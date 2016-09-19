| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系旺盛 中部、東部以南8縣市大雨特報 股匯雙漲 新台幣狂飆逾2角
 首頁 > 政治

林全不滿復電慢 李富城：他以為家裡換燈泡？

2016-09-19  10:57

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂颱風重創南台，不少地方也因此斷電、停水，行政院長林全則是不滿颱風後搶修進度，要求台電、台水派副總職以上到場，修復後再回來；前氣象主播李富城則酸說「真是官當大了，不食人間煙火，他以為在家裡換個燈泡」。

林全昨天上午視察中央災害應變中心時說，颱風造成部分縣市水電、電信受創，改善程度無法讓他完全滿意，要求台電、台水派副總職以上到場，「何時恢復何時再回來」，這也引起台電員工不滿，認為員工為中央、地方政府全員努力，成果不能抹煞，「院長有欠台電員工一個公道」。

其他網友看到後也批評「木栓只會怪別人，請問你自己又做了多少呢？」「軍公教的悲歌，裡外不是人」。

廣告
  • 李富城酸說「真是官當大了，不食人間煙火，他以為在家裡換個燈泡」。（圖擷取自臉書）

    李富城酸說「真是官當大了，不食人間煙火，他以為在家裡換個燈泡」。（圖擷取自臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 李富城 林全 莫蘭蒂颱風
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：林全不滿復電慢 李富城：他以為家裡換燈泡？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.