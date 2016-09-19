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童振源撤換案 藍委說這3人也該換…

新任行政院發言人徐國勇。（記者黃耀徵攝）

2016-09-19  10:41

〔即時新聞／綜合報導〕新政府人事異動，行政院發言人童振源轉任國安會諮詢委員，由民進黨不分區立委徐國勇接任行政院發言人。對此藍委林德福說，國防部長馮世寬、勞動部長郭芳煜與交通部長賀陳旦都該換。

《蘋果日報》報導，林德福對於童振源撤換案表示「不意外」，此外他認為國防部長馮世寬、勞動部長郭芳煜與交通部長賀陳旦都該換。綠委鄭運鵬則說，徐國勇具有法律背景，對政院所推動轉型、改革政策都可完整說明。

本報報導，徐國勇對於接下發言人一事，表示自己與林全不熟識，但對林全過去擔任財政部長時，面對要錢的民代回應「要錢沒有，要命一條」一事印象深刻。徐國勇表示會盡全力將工作扮演好，任何批評、鼓勵都會放在心裡。

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