和前朝不一樣！徐耀昌求金援 林全允諾助度難關
2016-09-19 11:03
徐耀昌自上任以來一直苦惱苗栗縣的財政問題。（資料照，記者張勳騰攝）
〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣長徐耀昌自上任以來一直苦惱苗栗縣的財政問題，過去徐耀昌向時任行政院長毛治國討「救命錢」，中央卻以消極態度回覆，不過現在行政院長林全卻對徐耀昌伸出援手，允諾將全力協助苗栗尋找財源。
《上報》報導，國民黨苗栗地方人士感嘆，過去徐耀昌曾數度求助中央金援，不過當時的行政院院長毛治國、財政部長張盛和等人態度強硬，毛甚至私下對徐耀昌說「你不能每個月都來找我要錢，會沒完沒了！」
報導指出，苗栗縣長徐耀昌上月25日北上見林全，希望中央能給予幫助，他希望中央建立統籌款獎勵機制，分年補回苗栗縣500億元，也希望中央能免除受財政控管機制的地方政府相對配合款，最後盼中央能夠協調特種基金或國營事業價購苗栗縣待處分土地等三大訴求。
據指出，林全當天釋出善意，會議不到1小時就拍板答應徐耀昌的訴求，也強調「只要調度合理，中央都要大力協助苗栗」，讓徐耀昌化解財政危機。
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