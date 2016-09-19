| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
對流雲系旺盛 中部、東部以南8縣市大雨特報 股匯雙漲 新台幣狂飆逾2角
 首頁 > 政治

民調：兩岸「維持現狀」降8％ 緩獨或急統都增加

有媒體針對兩岸關係民調發現，主張「永遠維持現狀」雖仍為主流，但比率從去年的5成5降為4成7，主張緩獨、急統的人則比去年增加3到4個百分點。（資料照）

2016-09-19  10:16

〔即時新聞／綜合報導〕對於兩岸關係的未來，您的看法有所改變嗎？有媒體最新民調發現，民眾雖然對台灣前途看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，但比率從去年的5成5降為4成7，主張緩獨、急統的人則比去年增加3到4個百分點。

據《聯合報》報導，兩岸關係趨勢調查發現，有1成5民眾希望盡快獨立（急獨）、1成6傾向維持現況以後再獨立（緩獨），1成主張維持現狀以後再統一（緩統）、百分之7主張盡快統一（急統），4成7希望永遠維持現狀，4%無意見。

去年該報調查時，主張永遠維持現狀者攀升到5成5的新高，今年則降至4成7，減少8個百分點；主張緩獨和急統的比率則較去年分別增加3到4個百分點，是99年以來歷次調查新高；其餘各項主張則和去年差不多。

報導稱，民調中主張緩統或急統的民眾有近8成看好中國未來將主導世界，比率高於其他主張的民眾；至於主張緩獨或急獨者，則有逾3成擔憂中國國力增長不利台灣發展，負面感受也明顯高於持其他主張的民眾。

廣告
  • 圖為中華統一促進黨。（資料照，記者簡榮豐攝）

    圖為中華統一促進黨。（資料照，記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 兩岸 兩岸關係 台灣 台獨 民調 獨立 統一 統獨 統獨立場
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜香水晶魚
日式風親子丼
香Q蓋飯這樣煮
檸檬酸生活實用法
轉寄

標題：民調：兩岸「維持現狀」降8％ 緩獨或急統都增加


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月19日‧星期一‧丙申年八月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.