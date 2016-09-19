民調：兩岸「維持現狀」降8％ 緩獨或急統都增加

有媒體針對兩岸關係民調發現，主張「永遠維持現狀」雖仍為主流，但比率從去年的5成5降為4成7，主張緩獨、急統的人則比去年增加3到4個百分點。（資料照）

2016-09-19 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕對於兩岸關係的未來，您的看法有所改變嗎？有媒體最新民調發現，民眾雖然對台灣前途看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，但比率從去年的5成5降為4成7，主張緩獨、急統的人則比去年增加3到4個百分點。

據《聯合報》報導，兩岸關係趨勢調查發現，有1成5民眾希望盡快獨立（急獨）、1成6傾向維持現況以後再獨立（緩獨），1成主張維持現狀以後再統一（緩統）、百分之7主張盡快統一（急統），4成7希望永遠維持現狀，4%無意見。

去年該報調查時，主張永遠維持現狀者攀升到5成5的新高，今年則降至4成7，減少8個百分點；主張緩獨和急統的比率則較去年分別增加3到4個百分點，是99年以來歷次調查新高；其餘各項主張則和去年差不多。

報導稱，民調中主張緩統或急統的民眾有近8成看好中國未來將主導世界，比率高於其他主張的民眾；至於主張緩獨或急獨者，則有逾3成擔憂中國國力增長不利台灣發展，負面感受也明顯高於持其他主張的民眾。