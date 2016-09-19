接行政院發言人 徐國勇：我會做溝通工具

新任行政院發言人徐國勇（圖）19日接受周玉蔻專訪，針對自己接任新職位的細節作出說明，被問到與院長林全的交情時，徐國勇說自己與林全不熟，但會盡力做好自己的工作。（記者黃耀徵攝）

2016-09-19 09:20

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院昨天宣布由民進黨立委徐國勇將接任行政院發言人，人事案10月1日生效。徐國勇今天上午接受電台訪問，被問到擔任發言人後，如何挽回內閣「老藍男」形象？幫助行政院解決困境？徐國勇表示「總是要處理」，會盡全力將工作扮演好，任何批評、鼓勵都會放在心理。

徐國勇說，他過去長期擔任民嘴，接任發言人後，論述方式要做調整，「真相是一樣的，但在媒體上有一些效果」。如果外界對政府政策有疑慮，他也會立即反應給各部會，若思慮有所欠缺，就可以改進，「我會做溝通的工具！」

徐國勇坦言，自己與林全不熟識，然而卻對對林全過去擔任財政部長時，面對要錢的民代回應「要錢沒有，要命一條」一事印象深刻，「他居然敢這樣立委這樣講，代表他有對國家政策的堅持！」

針對兆豐案、樂陞案，徐國勇表示兩個案件都顯示法律出了問題。被問到是否信任內閣「財經幫」，是否擔心跳入火海，幫財經幫「擦屁股」時，徐國勇說，未來他擔任發言人，立場就是把這些事情搞清楚，「事情弄清楚，趕快出去的就要出去，緊縮之間，分寸要做好。」

針對林全日前遭外界指稱「批災後復電慢」，但行政院卻拖到昨天晚間才澄清該傳言，徐國勇認為，林全在災害應變中心的發言，媒體在現場都有錄音，此事若有疑慮，應該一開始就要講清楚，時間快越好，事實方面應該讓媒體儘快了解。