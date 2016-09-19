接政院發言人準備選北市長？徐國勇回應…
2016-09-19 09:06
民進黨立委徐國勇即將在10月接任行政院發言人，昨天更有傳聞說他會準備參選台北市長，徐國勇今早接受電台專訪反駁這項說法。（記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法委員徐國勇即將在10月接任行政院發言人，昨天更有傳聞說他會在未來準備參選台北市長。徐國勇今天早上接受電台專訪，他當場反駁這項說法，更說「沒有這麼權謀啦」
徐國勇今早接受名嘴周玉蔻「蔻蔻早餐」專訪，周玉蔻問到外傳接任發言人，是為了準備參選台北市長，徐國勇回應說「沒有這麼權謀啦」。徐國勇更說，未來他擔任發言人時，個性不會改，但論述方式會不一樣，且他也坦承自己跟行政院長林全不熟，但相信相處久就會熟了。
另外，徐國勇也說行政院發言人童振源不是被撤換，而是被調職，他認為國安會的工作更適合他。徐國勇還提到，擔任行政院發言人一事讓老婆不太開心，且自己也擔心立委辦公室請的助理該怎麼辦。
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