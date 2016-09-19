中國對台戰略初定？傳作法是「繞過蔡政府」

中國對台戰略初定，媒體報導，將「繞過蔡政府」直接對泛藍八縣市進行城市交流。（圖為藍八縣市首長赴中資料照，圖擷取自苗栗縣政府）

2016-09-19 08:36

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍 8名縣市首長赴北京交流，中國方面重提「九二共識」老調，也放風聲要對這些縣市給予較多的中客及採購案等，不過實際的執行面，據媒體報導，將要「繞過蔡政府」。

《中國時報》是以「涉台人士」為消息來源進行報導，還強調這是初步作法，將以「城市對城市」方式，增加中客及採購案。