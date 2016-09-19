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徐國勇換跑道 王鴻薇提醒這位律師當心

2016-09-19  06:16

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不分區立委徐國勇將轉任政院發言人，國民黨發言人王鴻薇認為這項人事安排將牽動下屆台北市長選舉，她也提醒目前有意參選的黨產會主委顧立雄要當心。

《聯合報》報導，行政院長林全昨天閃電撤換政院發言人童振源，改由曾任台北市議員、北市區域立委的徐國勇接任，王鴻薇解讀，徐、顧2人都是律師出身，也同為本屆民進黨不分區立委，徐接發言人之後的曝光率將增加，要選北市長不會比顧立雄差。

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  • 民進黨不分區立委徐國勇將接任政院鈏言人。（資料照，記者廖振輝攝）

    民進黨不分區立委徐國勇將接任政院鈏言人。（資料照，記者廖振輝攝）

  • 民進黨七月間舉行全國黨員代表大會，立委徐國勇（左）、顧立雄（右）一身「紅配綠」出席會議。（資料照，記者羅沛德攝）

    民進黨七月間舉行全國黨員代表大會，立委徐國勇（左）、顧立雄（右）一身「紅配綠」出席會議。（資料照，記者羅沛德攝）

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