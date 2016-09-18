連江縣長轉述中國願耐心等統一 網友嗆：1萬年後吧

2016-09-18 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕6名國民黨籍及2名無黨籍縣市首長赴中國招攬觀光，晚間於北京的人民大會堂會見中共中央政治局常委、全國政協主席俞正聲。事後連江縣長劉增應轉述俞正聲的話表示，「兩岸統一沒有時間表，我們願意耐心等待」。我國網友則說，那就一萬年後吧。

根據《新華報》報導，俞正聲晚間接見台灣8縣市首長時肯定他們在台海局勢發生重大轉變下，仍堅持「九二共識」，並積極推動兩岸城市交流。此外根據《聯合報》報導，連江縣長劉增應指出，俞正聲在會中表示，「兩岸統一沒有時間表，我們願意耐心等待」。

PTT網友見狀後一陣撻伐，「那就一萬年後吧」、「沒時間表就慢慢等，等到死啊」、「那就等到天荒地老吧」、「月亮消失就讓你統一」、「寧願亡國也不要統一」、「這不叫叛國甚麼叫作叛國，不抓起來嗎」等。