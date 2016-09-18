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林全批災後復電慢 台電眷屬PO文反嗆

2016-09-18  23:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院長林全今怒批台電災後復電慢，台電鳳山區營業處曾姓員工眷屬臉書PO文，反批林全身為行政院長「風災時，你在哪裡?」，要求他為風災督導不力下台，不該將過錯指向賣命的台電員工。

台電鳳山區營業處曾姓員工眷屬不滿林全怒批台電災後復電慢，今於臉書PO文「我以台電眷屬身分，向愧對台電救災人員、官僚的林全喊話」。

曾妻表示，她與丈夫結婚30年，每逢風災早出晚歸，加入搶修行列，這次他負責的變電所全毀了，大區域停電，台電弟兄們全部出勤到他們負責的區域，風大、雨大，只為復電來努力，只為人民不為無電所苦，相信每位眷屬跟她一樣，都為他們在颱風的街道上，及工作搶修與送電時的安全擔心著。

她反問林全身為行政院長，「風災時，你在哪裡?」，當全國人民在面對災難時，更應理性應對，畢竟台電人員是用他們的人身性命，換來恢復人民用電的需求，看到林全今晚用官僚、命令口吻發言，令她非常嫌惡。

她指出，試問「愧對在風災搶修的台電人員、好大的官的林全」，怎未看你帶著一級主管在風大、雨大中，巡視督導與協助受災人民呢？怎未見你與人民一起站在風雨中呢？

她說，她要大聲疾呼，林全需為風災的前中後督導不力下台，而非將過錯指向賣命的台電員工，更遑論若將台電民營化，恐圖利財團，危害國家安全，到時，除電價飆漲外，風災停電時，大家就自求多福吧！

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  • 林全今怒批台電災後復電慢，台電員工眷屬臉書PO文反嗆下台。（記者陳文嬋翻攝）

    林全今怒批台電災後復電慢，台電員工眷屬臉書PO文反嗆下台。（記者陳文嬋翻攝）

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