林全批災後復電慢 台電眷屬PO文反嗆
2016-09-18 23:06
〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院長林全今怒批台電災後復電慢，台電鳳山區營業處曾姓員工眷屬臉書PO文，反批林全身為行政院長「風災時，你在哪裡?」，要求他為風災督導不力下台，不該將過錯指向賣命的台電員工。
台電鳳山區營業處曾姓員工眷屬不滿林全怒批台電災後復電慢，今於臉書PO文「我以台電眷屬身分，向愧對台電救災人員、官僚的林全喊話」。
曾妻表示，她與丈夫結婚30年，每逢風災早出晚歸，加入搶修行列，這次他負責的變電所全毀了，大區域停電，台電弟兄們全部出勤到他們負責的區域，風大、雨大，只為復電來努力，只為人民不為無電所苦，相信每位眷屬跟她一樣，都為他們在颱風的街道上，及工作搶修與送電時的安全擔心著。
她反問林全身為行政院長，「風災時，你在哪裡?」，當全國人民在面對災難時，更應理性應對，畢竟台電人員是用他們的人身性命，換來恢復人民用電的需求，看到林全今晚用官僚、命令口吻發言，令她非常嫌惡。
她指出，試問「愧對在風災搶修的台電人員、好大的官的林全」，怎未看你帶著一級主管在風大、雨大中，巡視督導與協助受災人民呢？怎未見你與人民一起站在風雨中呢？
她說，她要大聲疾呼，林全需為風災的前中後督導不力下台，而非將過錯指向賣命的台電員工，更遑論若將台電民營化，恐圖利財團，危害國家安全，到時，除電價飆漲外，風災停電時，大家就自求多福吧！
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中職》鋒哥引退好風光 日韓敵人跨海祝福
- 國民黨脫售日本東京大樓
- 賭博還帶娃 媽被抓嚇哭4歲女童
- 防登革熱 仁德、關廟清孳生源
- Kid首度同框許維恩 姊弟助陣
- 妻子剛生產完 工程師忙趕赴屏東救災
- 轎班被按喇叭 圍車跳引擎蓋
- Evian錦標賽》打破紀錄！南韓女將田仁智263桿奪冠
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 牙齒黃黃的才健康？ 牙醫告訴你背後原因...
- 兆豐案 政院究責曾銘宗、張盛和
- 與鋒一季緣 朱育賢很幸福
- 台鐵新豐富站 民怨缺失多卻通車
- 自由廣場》颱風假有人歡樂有人愁
- （影音）相差22年的雙胞胎 CHEN和多乙終於見面了！
- 中職》陳金鋒引退 漫畫家揮毫紀念強棒出擊
- 泰國招牌旅遊節目瘋台灣 － 預計製播6集專題 取景遇颱風
- 度咕撞死人 聯結車司機判1年
- 魏德不「火」了 仍買廣告謝謝邁阿密
- 〈愛讀書〉《BL進化論》
- 中職》鋒哥雕像被批太假 劉玠廷：我們聽到了
- 中職》曾經瘋狂 陳金鋒引退漏網圖集
- 亞洲挑戰盃》22分慘敗中國 今戰印度穩老7
- 基隆市府獎勵》捨北一女讀中山 劉晏汝獎學金18萬
- IS性奴 出任UN親善大使
- 高雄市容復原9成2 明可望全面恢復
- 心向漫境 陳美惠揮灑教室窗外景色
- 60歲老梅有種 明年初迎第9個孩子
- 〈婚姻幸福學〉老公依賴嫌我強勢 心裡不平且壓力大
- 泰國大城觀光船翻覆 至少13死33傷4失蹤
- 自由廣場》鋒哥 棒球黑暗期的鋒芒
- 舊魚市場公民對話 21日第二場
- 中職Live》鋒哥引退賽完美落幕 犀牛13：9猿
- 韓星片酬出爐 宋仲基第4李敏鎬第3而冠軍竟是「他」
- 水門門禁 柯要求聯絡道設限
- 宜市》美福大排路下埋管線 解淹水危機
- 杜蘭特琵琶別抱 為巨人開球
- 中職 Live》陳鏞基本季第20轟 統一11：6擊敗兄弟
- 男友威脅「當酒女還債」 前男友撂人圍毆
- 五條港安檢所 遊客中心像媽祖廟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：林全批災後復電慢 台電眷屬PO文反嗆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分