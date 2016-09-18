藍首長赴中 陳芳明：證明92共識是暗盤交易
2016-09-18 21:49
〔即時新聞／綜合報導〕藍營8位縣市首長打著「92共識」的名號赴中，稍早更有消息傳出北京對此8縣市釋出「差異化對待」的利多；作家陳芳明認為，藍縣市首長赴中一事，更證明了92共識只是國共之間的暗盤交易。
陳芳明在自己的臉書上表示，藍營8位縣市首長，高舉「92共識」的旗幟，與中國國台辦主任張志軍見面，除了證明92共識只是國共之間的暗盤交易外，也顯示國民黨下台後，92共識淪為地方層級的交易。
陳芳明說，張志軍接待藍營首長的行動，正好彰顯北京早就介入台灣內部的藍綠對決，而且北京寧願擁抱藍營，也不願用民主方式說服台灣全民，92共識其實是在分化台灣，也只為藍營撐腰。
陳芳明強調，張志軍的行動證明是退步的，已經無法趕上台灣的民主進程。國民黨下台，正是台灣人民以選票表達對92共識的否定。現在北京又與藍營地方首長站在一起，更加不得人心了。這樣發展下去，92共識也有可能淪為鄉鎮級，甚至是里鄰級。
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