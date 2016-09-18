澄清無干預國營事業人事 陳菊：勿見縫插針

2016-09-18 21:22

〔即時新聞／綜合報導〕針對有媒體影射高雄市長陳菊涉入國營事業人事調整，高雄市政府今（18）日嚴正澄清，表示絕無干預，陳菊也呼籲外界不要「無縫也插針」。

根據《中央社》報導，高市府表示，有媒體繪聲繪影描述不存在的場景，企圖影響中央與地方的合作，令人遺憾。國營事業人事權歸屬中央，陳菊「絕無干預」。

陳菊也希望外界不要「無縫也插針」，同時對接連的抹黑深感無奈。