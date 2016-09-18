| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

高市301所學校災損 陳菊前往關懷慰勞

2016-09-18  20:55

［記者方志賢／高雄報導］強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，造成高雄市301所學校災損，損失金額高達2億1000多萬，教育局與各校動員5000多人投入復原工作，軍方也支援2700多人，高雄市長陳菊今到各校慰勞，並感謝各界支援，讓校園景觀盡快復原，週一學童都能安心上學。

強颱莫蘭蒂造成高雄市校園災損嚴重，主要受災情形為屋頂損壞、校樹傾倒、屋頂鐵皮吹落、磁磚及招牌掉落、圍牆及圍籬倒塌等狀況，其中前金國中、鳳山區中正國小、仁武區竹後國小及梓官區蚵寮國小等校災情慘重，受損金額初估皆高達百萬元。

為確保學童就學權益，提供安全校園環境，各校校長與教職員工主動清理校園環境，而學生家長、社區志工及慈善團體也加入災後復原行列。國軍從16日起陸續投入兵力達2700多人，其中鳳山區忠孝國小有100名弟兄協助。

陳菊關心校園災損及後續復原情形，在教育局長范巽綠陪同，今上午到瑞豐國中及小港區二苓國小，下午則赴中崙國中、鳳山區鎮北國小及文德國小視察校園復原進度。

陳菊到文德國小視察時，該校校長鍾榮茂率領主任、老師共40多人同心合力清掃及揮汗賣力移除大樹斷枝，陳菊也讚賞文德老師們復原效率高，以最快的速度恢復校園景觀。

鍾榮茂也說，這次風災該校有50多棵樹木折斷、傾倒，他也感謝學校主任、老師災後4天連假都到校協助災後復原工作，加上社區志工幫忙，才能讓校園很快復原，學童週一都能平安上學。

廣告
  • 高雄市長陳菊（左2）由教育局長范巽綠（左1）陪同到文德國小慰勞。（記者方志賢攝）

    高雄市長陳菊（左2）由教育局長范巽綠（左1）陪同到文德國小慰勞。（記者方志賢攝）

  • 陳菊（中）到學校視察校園復原情形。（記者方志賢攝）。

    陳菊（中）到學校視察校園復原情形。（記者方志賢攝）。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 莫蘭蒂 莫蘭蒂颱風 陳菊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：高市301所學校災損 陳菊前往關懷慰勞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.