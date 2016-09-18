高市301所學校災損 陳菊前往關懷慰勞
2016-09-18 20:55
［記者方志賢／高雄報導］強颱莫蘭蒂侵襲南台灣，造成高雄市301所學校災損，損失金額高達2億1000多萬，教育局與各校動員5000多人投入復原工作，軍方也支援2700多人，高雄市長陳菊今到各校慰勞，並感謝各界支援，讓校園景觀盡快復原，週一學童都能安心上學。
強颱莫蘭蒂造成高雄市校園災損嚴重，主要受災情形為屋頂損壞、校樹傾倒、屋頂鐵皮吹落、磁磚及招牌掉落、圍牆及圍籬倒塌等狀況，其中前金國中、鳳山區中正國小、仁武區竹後國小及梓官區蚵寮國小等校災情慘重，受損金額初估皆高達百萬元。
為確保學童就學權益，提供安全校園環境，各校校長與教職員工主動清理校園環境，而學生家長、社區志工及慈善團體也加入災後復原行列。國軍從16日起陸續投入兵力達2700多人，其中鳳山區忠孝國小有100名弟兄協助。
陳菊關心校園災損及後續復原情形，在教育局長范巽綠陪同，今上午到瑞豐國中及小港區二苓國小，下午則赴中崙國中、鳳山區鎮北國小及文德國小視察校園復原進度。
陳菊到文德國小視察時，該校校長鍾榮茂率領主任、老師共40多人同心合力清掃及揮汗賣力移除大樹斷枝，陳菊也讚賞文德老師們復原效率高，以最快的速度恢復校園景觀。
鍾榮茂也說，這次風災該校有50多棵樹木折斷、傾倒，他也感謝學校主任、老師災後4天連假都到校協助災後復原工作，加上社區志工幫忙，才能讓校園很快復原，學童週一都能平安上學。
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