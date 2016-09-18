小英會談府院首長 關心民生法案進度
2016-09-18 21:19
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（18）日邀請行政院長林全、立法院長蘇嘉全以及民進黨立法院黨團總召柯建銘會談。蔡英文除了關心住宅法、長照法等民生法案的立法進度，也希望行政部門能設定目標，並與地方政府合作，讓政策能有效落實。
根據《中央社》報導，蔡英文在中秋連假結束前，特別邀集府、院、黨團首長會談，就當前政情、重大政策交換意見。其中蔡英文特別關心包括住宅法、長照法及電業法等民生法案的修法進度。
蔡英文除了期許重大政策能夠儘速完成立法，同時也強調，需要強化向社會的說明與溝通，也希望行政部分能與地方政府充分合作，讓政策能有效具體落實。
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