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遭林全批復電慢 台電回：美國要花1個多月

林全認為復電程度無法讓他滿意，對此台電員工表示類似的風災停電在美國要花一個多月，台電已經非常努力。圖為台電持續搶修屏縣電力。（圖由台電提供）

2016-09-18  21:18

〔即時新聞／綜合報導〕林全今（18）日勘災視察水電搶修進度，認為改善程度無法讓他完全滿意，更要求台電、台水派副總職以上到場，「何時恢復何時再回來」。對此台電員工表示類似的風災停電在美國要花一個多月，台電已經非常努力，「院長有欠台電員工一個公道」。

綜合媒體報導，台電員工們為表達「反對漲價式電業法」意見，發起「全台南北串連步行活動」，其中活動總指揮蕭信義表示，台電外線人員約5000多名，此次派出1700多名到高屏地區日以繼夜的搶修，災後第4天已復電99%，「現場狀況不是坐在辦公室吹冷氣能夠指揮一二的」。

蕭信義說，這次屏東地區高達600根電線桿倒塌，需要機具、人員搶修，讓台電員工常搶修到凌晨3、4時，就算有編列梯隊輪班，不是輕易幾個人員能負荷。

蕭信義強調，美國也有因風災停電的經驗，後續修復電力花費長達1個多月時間；台電修復至今第5天，從110萬多戶停電，目前剩下1萬多位於偏遠山區、路段沒辦法通行的零星用戶停電，認為中央、地方政府全員努力，成果不能抹煞，院長欠台電員工一個公道。

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