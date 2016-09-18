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高雄最大場重陽餐會 下屆市長選戰鳴槍

2016-09-18  20:24

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鳥松區鳥松社區發展協會理事長陳清茂為兌現選前承諾，今天舉辦重陽敬老餐會，席開155桌號稱高市最大一場，陳清茂公開支持立委劉世芳參選下屆高市長，也為蠢蠢欲動的選戰開了第一槍。

陳清茂首度參選就成為鳥松里第一位民進黨籍里長，且當選鳥松區里長聯誼會主席，他連續2年都舉辦上百桌重陽節敬老餐會。他表示，以前鳥松鄉公所都舉辦全區敬老餐會，他參選里長時有長輩反映，希望能續辦餐會以便有機會出來走走、看表演。

鳥松里現有65歲以上長輩1420人，今年餐會在創造者信鴿協會廣場舉行，長輩們在家人陪同下與會，協會也請來藝人、土風舞媽媽演出，滿足他們的心願。

下屆選戰煙硝漸起，立委劉世芳、林岱樺都來向長輩們賀節。劉世芳肯定市府救災努力，希望大家能多多給予鼓勵支持，林岱樺以鳥松女兒自許，強調重視鳥松區建設。

劉世芳、林岱樺沒有明顯選舉表態，反倒陳清茂公開支持劉世芳，他說2年前高雄氣爆時，鳥松中正、神農路因不明氣體外洩封路2、3天，時任副市長的劉世芳強勢要求中油關閉管線，讓他印象深刻。

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  • 鳥松里席開155桌敬老餐會，號稱高市最大一場。（記者洪臣宏攝）

    鳥松里席開155桌敬老餐會，號稱高市最大一場。（記者洪臣宏攝）

  • 鳥松區里長聯誼會主席陳清茂（前排左2）公開支持劉世芳參選高市長。（記者洪臣宏攝）

    鳥松區里長聯誼會主席陳清茂（前排左2）公開支持劉世芳參選高市長。（記者洪臣宏攝）

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