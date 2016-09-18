請辭或被請辭？ 童振源自己說話了

2016-09-18 18:18

〔記者羅添斌／台北報導〕行政院人事異動，政院發言人童振源將轉任國安會諮詢委員，並由民進黨立委徐國勇接任政院發言人。

對於是自己請辭，還是被請辭？政壇說法不一，但當事人童振源下午說話了。

他對關心此事的媒體說，感謝大家的關心，今天下午林全院長約見他，告知職務上會有調整。

童振源謝謝大家及各位媒體朋友的支持與鼓勵。他並表示，無論未來到哪裡工作，他都會堅守崗位，全心全力做好他的工作！