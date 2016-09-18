徐國勇將任政院發言人 綠委：足堪大任

2016-09-18 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委徐國勇今（18）日證實將接任行政院發言人，同黨立委紛紛給予肯定，包括莊瑞雄、王定宇皆認為徐國勇「足堪大任」，擔任發言人非常適當。

根據《中央社》報導，針對徐國勇將接任行政院發言人，莊瑞雄表示，徐國勇學識淵博、有見識也有膽識，且熟悉立法部門運作，「足堪大任」。

王定宇則表示，徐國勇本身具有法律素養，又相當了解民意與媒體，期盼徐國勇能扮演橋梁的角色，「這安排非常適當」。