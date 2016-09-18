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轉任發言人收入恐減少 徐國勇：何必曰利

2016-09-18  18:26

〔即時新聞／綜合報導〕行政院發言人一職今日傳人事異動，改由民進黨立委徐國勇接任，如此一來徐國勇恐需要結束手上的節目通告，勢必將影響收入。對此，徐國勇表示，何必曰利。

今日下午傳徐國勇將轉任行政院發言人一職，引發外界關注，隨後總統府、行政院及徐國勇皆證實此事，不少民進黨立委聞訊後力挺這項人事案。不過轉任發言人後，徐國勇恐需要減少或是結束手中的節目通告，收入勢必受影響，對此徐國勇則說，「何必曰利」。

根據《聯合報》報導，對於收入減少一事，徐國勇表示，「何必曰利」，擔任公務員的時間自然不比擔任立委彈性，不過徐國勇強調，未來若有需要，將上節目宣傳政策。

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  • 行政院發言人一職今日傳人事異動，由民進黨立委徐國勇接任。（資料照，記者王藝菘攝）

    行政院發言人一職今日傳人事異動，由民進黨立委徐國勇接任。（資料照，記者王藝菘攝）

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