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陳亭妃林俊憲異口同聲 為台南爭取第6席立委

2016-09-18  17:53

〔記者王俊忠／台南報導〕對於下屆南市立委席次可能增加一席；立委選區需要重新調整的問題？立委陳亭妃與林俊憲異口同聲的說，會為南市爭取第六席立委；至於立委選區如何調整，他們尊重選務機關的決定。

陳亭妃表示，各縣市立委席次，原則上每隔十年依據縣市人口數變化進行檢討、調整，依南市現有人口數一百九十萬人計算，應該有第六席的空間，對於爭取第六席立委，她樂觀其成、也覺得該爭取；立委選區部分，可在不改變現狀太多的前提下調整，以穩定為主軸，她原則上尊重選務機關決定。

林俊憲也說，依據三十萬人口數產生一名立委的原則，南市早該有第六席立委了，他會為南市爭取第六席立委。

國民黨市黨部主委莊占魁認為，南市立委是否增一席尚未確定，選區劃分也要經市選委會討論通過，要等選區劃分定案，國民黨對立委選舉備戰才會有個方向。南市立委席次增加問題，這是全國性通盤考量，如果可行，他樂觀其成。

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  • 對於下屆南市立委席次可能增加一席，立委陳亭妃（圖左）與林俊憲異口同聲的說，會為南市爭取第六席立委。（資料照，記者劉信德攝）

    對於下屆南市立委席次可能增加一席，立委陳亭妃（圖左）與林俊憲異口同聲的說，會為南市爭取第六席立委。（資料照，記者劉信德攝）

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