徐國勇將任政院發言人 段宜康聞訊力讚

2016-09-18 18:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院今日發表聲明，指出民進黨不分區立委徐國勇將在10月1日接任發言人職務，徐國勇本人也證實此事，同黨立委段宜康聞訊後隨即在臉書力挺：「這個人選就對了！」

徐國勇稍早證實確有此事，並已在今日下午2時與行政院長林全會面，10月1日就會正式交接，現任發言人童振源卸下職務後將轉任國安會諮詢委員，徐國勇的不分區立委遺缺將由台大醫師邱泰源遞補。

對此，段宜康在臉書表示自己曾在議會與立法院當過3次同事，強調徐國勇「認真、負責、口才好又有政治判斷力，這個人選就對了！」許多網友則留言：「這樣才有戰鬥力！」「正確的第一步，還有很多錯誤需要改正。」「開始正經了。」