陳金鋒今引退 蔡英文：他是這個時代的台灣精神

蔡英文臉書表示，陳金鋒「是我們這個時代的台灣精神。」（翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

2016-09-18 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣巨砲」陳金鋒今天（18日）引退，今晚將參加引退賽，準備為球員生涯劃下完美的結尾。蔡英文總統臉書今天也特別表示，陳金鋒「就是我們這個時代的台灣精神。」

小英臉書貼出陳金鋒身穿Lamigo桃猿隊客家花布主題球衣的照片，寫道：「他是超越勝負的人，他是團結台灣的人，鋒哥就是我們這個時代的台灣精神。謝謝你為台灣做的一切，今晚，讓我們再一次大聲吶喊：陳！金！鋒！」，文末也標籤陳金鋒的球衣號碼「52」。

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