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徐國勇接政院發言人 童振源轉任國安會諮委

行政院在下午四時四十五分聲明證實：童振源另有任用，十月一日起，行政院發言人一職由立委徐國勇接任。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-09-18  17:11

〔記者羅添斌、鍾麗華／台北報導〕新政府人事異動，現任行政發言人童振源請辭行政院發言人職務，將由民進黨立委徐國勇接任政院發言人，而總統府發言人黃重諺表示，現任行政院發言人童振源將轉任國安會諮委。

政壇今天傳出行政院人事可能有異動訊息，並異動的對象不是屢遭點名的國防部長馮世寬，或是衛福部長林奏延，交通部長賀陳旦，卻是行政院發言人童振源，並傳出童可能轉任國安會擔任諮詢委員，政院發言人職務將由民進黨立委徐國勇接任。行政院在下午四時四十五分聲明證實：童振源另有任用，十月一日起，行政院發言人一職由立委徐國勇接任。

童振源下午接電話後，並未立即證實這項人事安排，但也巧妙的說，若有的話，晚間可能會有說明。

總統府：童振源轉任國安會諮詢委員

總統府發言人黃重諺表示，現任行政院發言人童振源，將到國安會服務。童振源教授長期以來從事兩岸政治、經貿研究，過去也曾擔任陸委會副主委，蔡英文總統希望繼續借重他在這些領域的專長，邀請他擔任國安會諮詢委員。童振源將於十月一日到任。

國安會諮詢委員編制五人至七人， 五二〇之後，已有李德財、傅棟成與林峯正出任，總統府繼上週二（13日）宣布林良蓉接任國安會諮委後，今天又宣布童振源轉任國安會諮委。

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  • 行政院發言人童振源將轉任國安會諮委。（資料照，記者黃耀徵攝）

    行政院發言人童振源將轉任國安會諮委。（資料照，記者黃耀徵攝）

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