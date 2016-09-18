段宜康：中央社董事長陳國祥「傳簡訊給我」

2016-09-18 18:53

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委段宜康爆料中央社內疑似貪腐情形，引發中央社董事長陳國祥大動作反抗。段宜康今天進一步指出，陳國祥不斷傳簡訊給他，但是對他提出的質疑卻避重就輕、轉移焦點。

段宜康今天在臉書粉絲團發文，PO出中央社業配新聞的報價單並指控，「蘇正平時代（2002～2008）的中央社堅守原則，嚴禁記者碰廣告、業務…不可能為民營企業做『業配』，拿新聞當成廣告，算字數論則數來賣。但陳國祥時代的中央社，公然為新聞標價，計算斤兩來出售。」

段宜康指出，「中央社董事長陳國祥繼續傳簡訊給我，也繼續在媒體上放話。但我公開提出的質疑，陳董事長都避重就輕、轉移焦點。」、「陳董事長，你這麼愛傳簡訊給我；如果不好意思公開説明這幾張圖片，傳簡訊也可以喔！」