竹市機具人力馳援高雄救災 林智堅：高雄人不孤單！
2016-09-18 16:12
新竹市政府機具人力馳援高雄市風災，市長林智堅（左）說，重建工作，高雄人並不孤單！（記者蔡彰盛攝）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府今天派機具與成員赴高雄市支援莫蘭蒂風災重建工作，市長林智堅於隊伍出發前前往校閱，他表示，市府於馬勒卡颱風一級應變中心解除後，隨即盤整機具，並與高雄市政府聯繫，將提供10部鏈鋸、2部抓斗車及人力，即時支援重建工作，期盼讓高雄市民儘快重建家園、恢復正常生活，「高雄並不孤單！」
「高雄的重建工作，我們一起來！」林智堅表示，莫蘭蒂颱風於中秋節前夕重創南台灣，在強風豪雨侵襲下，高雄市有許多基礎建設與民宅都受到嚴重損害。看到災情，除了心裡不捨，他也立刻召集環保局、消防局等單位，整備相關機具與人力，並於今日上午出發，前往高雄提供協助。
林智堅強調，幫助高雄市民儘快恢復正常生活，是這次協助高雄災後重建的重點工作，新竹市政府依據高雄市的需求，提供10部18吋鏈鋸，2部抓斗車（17噸及11噸），及派出多位專業人員，其中包含曾經參與支援台東尼伯特風災重建工作長達9天之同仁，盼能以專業及經驗協助高雄早日完成重建工作。
環保局長江盛任、消防局代理局長李世恭陪同校閱並測試機具現況，林智堅也對消防局及環保局同仁在馬勒卡颱風侵襲台灣之際返回工作崗位，連夜加班、整備機具的辛勞表達感謝，並致贈加菜金給帶隊官曾文慧，同時更叮囑同仁要隨時回報第一線情況，以適時增加支援機具與人力。
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