林昶佐在美推台入聯 國民黨：有種就去佔領聯合國

為了推動台灣入聯，時代力量立委林昶佐在紐約街頭演講，向美國民眾道出台灣的外交困境。（圖擷自林昶佐臉書）

2016-09-18 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣入聯宣達團在美國展開推廣工作，時代力量立委林昶佐也於紐約街頭演講，向美國民眾道出台灣的外交困境，被網友盛讚為「地表最強演出」。不過國民黨文傳會副主委李明賢反批這應該是「地表最強作秀」，還嗆林昶佐怎麼不去佔領聯合國。

李明賢今日在臉書上表示，當年時代力量對付馬政府相當兇狠，可以衝入政府機關佔領立法院，結果現在卻不敢為了推動台灣入聯的理念跑去佔領聯合國。因此李明賢認為，時代力量的這些舉動就是在作秀而已。

李明賢還說，其實在阿扁時代認真推動入聯的外交官，他們的努力和貢獻都比林昶佐多了100倍，所以他勸林昶佐別再邀功，因為有其他人為了台灣入聯付出更多。

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