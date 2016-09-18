呼應中國重彈九二共識 國民黨：蔡總統應看看民意
2016-09-18 17:28
〔即時新聞／綜合報導〕泛藍陣營8位縣市首長赴中國招攬觀光，拜會中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍，獲嘉許「認同九二共識，支持和平發展道路」。對此，國民黨文傳會副主委唐德明說，兩岸關係緊繃的關鍵點只在總統蔡英文一人，蔡總統應該看看民意在哪裡。
針對中國方面重申九二共識。總統府今天回應表示，「交流不需有前提」。陸委會也回應表示，政府歡迎中客來台觀光的立場不變，期盼對岸不要因為非經濟因素，影響兩岸旅遊業。
根據《蘋果日報》報導，唐德明說，任何交流都必須有目標，國民黨向來立場就是堅持九二共識，沒有改變，總統府的說法只突顯出「酸葡萄心理」。他並表示，912觀光業者站出來遊行，蔡總統應該看看民意在哪裡，不要再捂著眼睛假裝沒看到。
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