林佳龍揪彰投南下救災 陳菊感恩：謝謝啦

台中市長林佳龍透過中彰投苗區域治理平台號召器材機具前往高雄支援救災。（圖擷自林佳龍臉書）

2016-09-18 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕莫蘭蒂、馬勒卡颱風接連侵台，造成高雄、金門災情嚴重。台中市長林佳龍除了立刻規劃調派台中人力支援，也透過中彰投苗區域治理平台號召器材機具前往支援，高雄市長陳菊今天特別致電給林佳龍表示「謝謝啦！」

強颱莫蘭蒂14級以上強風造成高雄、金門災情嚴重，許多學校與道路樹木倒塌，亟需外界支援。台中市政府第一時間就規劃調派救災人員及機具前往支援；含消防局、建設局、環保局合計出動救災車輛9輛、人員18名前往支援。

此外，林佳龍也透過中彰投苗區域治理平台，集結台中、南投、彰化的救災能量，鍊鋸87具、器材操作指導人員4名及帶隊協調官1名，前往金門支援災後的重建工作，像是協助鋸樹、清理路樹、機具檢修以及機具的故障排除。

陳菊今天中午特地致電給林佳龍表達感謝，感恩同黨人士展同胞手足之情。