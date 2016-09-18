馬英九搭輕軌初體驗 感想是3個字...…

前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗（記者張忠義攝）

2016-09-18 15:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗，下車時只講了三個字：「很有趣！」

馬英九在國安人員陪同下，從輕軌C8高雄展覽館站上車，往回一路搭到C1籬仔內站，為避免打擾乘客，車廂並未淨空，負責輕軌營運的高捷公司，由副總賀新出面接待解說。

馬英九上車前，媒體詢問他為何來搭輕軌，馬幽默回說：「經過！」，事實上，高捷公司幾天前就接獲馬英九要來搭輕軌的通知。

馬英九對輕軌的充電、鋼軌系統等很有興趣，高捷人員也詳細回答。有「國旗女孩」之稱的楊玉梅，得知馬要來搭輕軌，也專程趕來坐在馬旁邊，並索取簽名。

高雄輕軌從去年10月試營運以來，目前已通車到C8站，平日搭乘人數約1千多人，假日可到4、5千人，落差很大。

馬英九下車後，媒體再度詢問他搭乘的感覺，他只淡淡的回了一句「很有趣」，隨即搭車前往三民區探視知名作家余光中。

相關影音