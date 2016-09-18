| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人
 首頁 > 政治

馬英九搭輕軌初體驗 感想是3個字...…

前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗（記者張忠義攝）

2016-09-18  15:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗，下車時只講了三個字：「很有趣！」

馬英九在國安人員陪同下，從輕軌C8高雄展覽館站上車，往回一路搭到C1籬仔內站，為避免打擾乘客，車廂並未淨空，負責輕軌營運的高捷公司，由副總賀新出面接待解說。

馬英九上車前，媒體詢問他為何來搭輕軌，馬幽默回說：「經過！」，事實上，高捷公司幾天前就接獲馬英九要來搭輕軌的通知。

馬英九對輕軌的充電、鋼軌系統等很有興趣，高捷人員也詳細回答。有「國旗女孩」之稱的楊玉梅，得知馬要來搭輕軌，也專程趕來坐在馬旁邊，並索取簽名。

高雄輕軌從去年10月試營運以來，目前已通車到C8站，平日搭乘人數約1千多人，假日可到4、5千人，落差很大。

馬英九下車後，媒體再度詢問他搭乘的感覺，他只淡淡的回了一句「很有趣」，隨即搭車前往三民區探視知名作家余光中。

相關影音

廣告
  • 前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗。（記者張忠義攝）

    前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗。（記者張忠義攝）

  • 「國旗女孩」楊玉梅，得知馬要來搭輕軌，也專程趕來坐在馬旁邊，並索取簽名。（記者張忠義攝）

    「國旗女孩」楊玉梅，得知馬要來搭輕軌，也專程趕來坐在馬旁邊，並索取簽名。（記者張忠義攝）

  • 前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗（記者張忠義攝）

    前總統馬英九今天下午搭乘高雄輕軌初體驗（記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 馬英九 高雄輕軌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：馬英九搭輕軌初體驗 感想是3個字...…


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.