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呼籲中國 陸委會：勿以非經濟因素影響旅遊業

2016-09-18  16:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國為抵制台灣民進黨新政府，縮減來台觀光客數量，泛藍陣營8位縣市首長今天特別前赴中國，請求擴大兩岸觀光交流。對此，陸委會今天回應表示，政府歡迎中客來台觀光的立場不變，期盼對岸不要因為非經濟因素，影響兩岸旅遊業。

陸委會表示，兩岸觀光有助促進雙方人民交流及相互瞭解，對兩岸關係穩定發展具正面意義，政府歡迎中客來台觀光的立場不變，並呼籲雙方儘速在兩岸旅遊協議基礎上，就兩岸旅遊相關議題進行對話或溝通，勿因非經濟因素，影響中國民眾來台旅遊意願，以及兩岸旅遊業者的權益。

陸委會強調，兩岸交流包括城市、旅遊、文化及學術等，不應預設任何政治前提，才能真正相互理解與認識。520以來，政府對1992年兩岸兩會協商溝通的歷史事實已多次表達尊重的立場，中國應務實理解與回應。

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  • 陸委會副主委兼發言人邱垂正。（資料照，記者林良昇攝）

    陸委會副主委兼發言人邱垂正。（資料照，記者林良昇攝）

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