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民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人
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國民黨縣市首長訪中 綠委嗆：九二共識已被民意拒絕

2016-09-18  15:11

〔即時新聞／綜合報導〕6名國民黨籍和2名無黨籍的縣市首長共同前往中國招攬觀光，中國國台辦主任張志軍在接待這8人時屢屢提及「九二共識」，對此綠委吳秉叡相當不以為然，他指出九二共識在台灣已被民意否決，但藍營的縣市首長卻跑去和中國附和，這可能會有不好的影響。

據《中央社》報導，吳秉叡強調，台灣在經過多次選舉所表現出來的民意，等於是已經否定九二共識，多數的台灣人也不贊成「九二共識」一詞，不過現在國民黨卻反其道而行，根本就是向中國輸誠，他並不能認同。

吳秉叡還說，國民黨縣市首長在颱風時前往中國訪問，這樣的時機似乎不恰當。另一位綠委黃偉哲則認為，如果真的是招攬觀光那他樂觀其成，只要中國能放下政治的枷鎖，那麼兩岸人民自然可以和平交流。

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  • 民進黨立委吳秉叡指出九二共識在台灣已被民意否決，但藍營的縣市首長卻跑去和中國附和，這可能會有不好的影響。。（資料照，記者黃耀徵攝）

    民進黨立委吳秉叡指出九二共識在台灣已被民意否決，但藍營的縣市首長卻跑去和中國附和，這可能會有不好的影響。。（資料照，記者黃耀徵攝）

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