楊南郡辭世 告別禮拜陳建仁親頒褒揚令
2016-09-18 14:55
陳副總統建仁頒贈褒揚令，由遺孀徐如林代表受贈。（圖農委會提供）
〔記者林彥彤／台北報導〕古道學者楊南郡於8月27日凌晨病逝。家屬在今天下午假濟南教會辦理告別禮拜，陳副總統建仁全程參與，並頒贈褒揚令，由遺孀徐如林代表受贈。
農委會主委曹啟鴻表示，楊南郡從事國有林古道調查40餘年，一生致力包含南島語族歷史、文化與古道的踏查研究，貢獻厥偉，因此特別提案申請褒揚令，並由同是台大登山社舊識的陳副總統頒贈，別具意義。
代表受贈的楊南郡遺孀徐如林說，楊南郡於安寧病房時，親自書寫:「希望像盛開的櫻花，迎著朝陽，在最璀璨的一刻，一陣晨風中翩然飄飛，落英繽紛，那是何等壯闊的情景啊!」。最後10天，在安寧病房中歡喜會見一波波探訪的親友學生，把生命的能量一次綻放，完成生前告別。
這場告別禮拜像新書發表會一樣溫馨感人，這是楊南郡最後一場發表會。參與的人有農委會主委曹啟鴻，監察院副院長孫大川、原住民族委員會主委夷將‧拔路兒、文化部部長鄭麗君和考試委員浦忠誠，現場山友及粉絲超過300人，台大登山社的歷屆山友並獻唱榛樹林之歌。
禮拜結束，旋即依照楊南郡遺願，樹葬於木柵富德公墓詠愛園。徐如林說，楊南郡一生簡樸，於安寧病房時即交代身後事一切從簡，儘速火化，採取環保樹葬的方式，以身作則，傳遞給大眾處理後事時，也能兼顧友善大地的實踐。
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