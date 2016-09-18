| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
民進黨立委徐國勇證實：將接任政院發言人
 首頁 > 政治

藍營8縣市首長拜會 張志軍嘉許：認同九二共識

中國國台辦主任張志軍。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-18  14:42

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍陣營8位縣市首長赴中國招攬觀光，今天抵達北京拜會中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍。張志軍嘉許表示，這6位國民黨及2位無黨籍縣市首長有一個共同點，就是「對九二共識的認同，對和平發展道路的支持」。

此次赴中的包括新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等人，他們向中方提出3點訴求，分別為希望中國持續採購台灣農特產品；擴大兩岸觀光及文化交流；兩岸建立窗口，保障觀光客安全並提升旅遊品質。

張志軍表示，5月以來台灣新政府上任，「拒絕承認九二共識，不認同兩岸同屬一中，影響了兩岸交流合作的勢頭」，他感謝前來的各位縣市長，「一直在堅持九二共識」，他希望2008年以來的兩岸和平發展成果，能夠不因台灣政局的變化而受損。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 九二共識 張志軍 縣市長 藍營
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
莫蘭蒂重創南台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
日式酥炸豬排蓋飯
濃郁咖哩雞
認識常見義大利麵
家中鍋子買對沒？
轉寄

標題：藍營8縣市首長拜會 張志軍嘉許：認同九二共識


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月18日‧星期日‧丙申年八月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.