藍營8縣市首長拜會 張志軍嘉許：認同九二共識

中國國台辦主任張志軍。（資料照，記者廖振輝攝）

2016-09-18 14:42

〔即時新聞／綜合報導〕泛藍陣營8位縣市首長赴中國招攬觀光，今天抵達北京拜會中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍。張志軍嘉許表示，這6位國民黨及2位無黨籍縣市首長有一個共同點，就是「對九二共識的認同，對和平發展道路的支持」。

此次赴中的包括新竹縣長邱鏡淳、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、花蓮縣長傅崐萁、連江縣長劉增應、新北市副市長葉惠青、台東縣副縣長陳金虎、金門縣副縣長吳成典等人，他們向中方提出3點訴求，分別為希望中國持續採購台灣農特產品；擴大兩岸觀光及文化交流；兩岸建立窗口，保障觀光客安全並提升旅遊品質。

張志軍表示，5月以來台灣新政府上任，「拒絕承認九二共識，不認同兩岸同屬一中，影響了兩岸交流合作的勢頭」，他感謝前來的各位縣市長，「一直在堅持九二共識」，他希望2008年以來的兩岸和平發展成果，能夠不因台灣政局的變化而受損。